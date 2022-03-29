Удар по обласній адміністрації Миколаєва: перші фото із будівлі [ Редактировать ]
Фото: соцмережа
У Миколаєві ворожий обстріл зруйнував будівлю облдержадміністрації. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, також він опублікував відео моменту попадання ракети.
Пізніше в мережі з'явилися перші фото з середини будівлі після обстрілу.
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