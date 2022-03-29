Україна через п'ять років: Арестович дав своє бачення [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович описав, якою він бачить Україну за п'ять років. Про це повідомляє ВВС.
За його словами, це буде найавторитетніша з точки зору людських свобод, справедливості і правди країна і культура світу.
Вона працюватиме за принципом Запорізької Січі - там ніколи не питали про національність чи мову, там питали: ти хочеш розділити цей спосіб життя чи ні? Так? Заходь.
За його словами, Захід зараз переживає не найкращі часи. І авторитарні режими переживають не найкращі часи. А Україна може запропонувати третій шлях, позбавлений помилок і заходу, і сходу.
Ми маємо піти цим шляхом, побудувати Україну такою, як на картинках про світле майбутнє з нашого дитинства - величезні будинки зі скла, багато зелені, щасливі люди посміхаються - як у мене на заставці в Facebook стоїть. І одночасно ми маємо відновити історичну справедливість і повернути собі спадщину Київської Русі.
"Ми маємо вибудувати міст в майбутнє - коли космодесантники з зорельота "Київська Русь", в татуюваннях, з оселедцями, будуть відсувати американських, французьких колег: "Хлопці ми підемо першими, тому що завдання складне". І вони мають спиратися на образи Святослава, Володимира і всіх наших героїв", - додав Арестович.
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