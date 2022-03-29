Арестович розповів, чи здатні російські війська на штурм Києва [ Редагувати ]
Росія вже 34-й день жорстоко руйнує українські міста. Також окупанти неодноразово намагались зайти у столицю. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи здатен ворог на штурм Києва.
За його словами, російська армія не здатна на штурм Києва, принаймні, під час цієї військової кампанії.
"Ні. Вони не здатні й ніколи вже не будуть здатні - принаймні під час цієї кампанії", - сказав Арестович.
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