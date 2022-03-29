Окупанти обстріляли палац дитячої творчості у Миколаєві [ Редагувати ]
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти цинічно обстріляли Палац дитячої творчості.
У Палаці на той момент нікого не було. Внаслідок обстрілу у центрі вибило вікна та двері.
"Наш Палац творчості учнів. Російські пропагандисти обов’язково скажуть, що там була військова база", - написав Сєнкевич.
по темі
Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич прийняв рішення про перейменування вулиці Московської на Маріупольську
В Николаеве снова начались взрывы
Прес-секретар Бориса Джонсона заявив про бажання Великобританії бачити повне, а не часткове виведення військ з території України
У ході війни росії проти України українська сторона зазнала чималих втрат в особовому складі серед військовослужбовців
Офис президента Украины будет отмечать специальной наградой международные корпорации, которые быстро и полностью ушли с рынка россии