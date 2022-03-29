У Миколаєві з'явилася Маріупольська вулиця замість Московської [ Редагувати ]
Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич прийняв рішення про перейменування вулиці Московської на Маріупольську.
Про це повідомляє радник міського голови Івана Смиренського.
"А ми свою історію пишемо вже сьогодні - вулиці Московської у Миколаєві більше не буде, її перейменують в Маріупольську!" - написав Смиренський.
Радник Сєнкевича упевнений, що оновлена вулиця стане окрасою вільного Миколаєва. Натомість квітучий Маріуполь, за його словами, буде "справжньою гордістю незалежної України".
Маріупольська вулиця розташована в історичній частині Миколаєва. Там знаходиться низка пам'яток архітектури та обласний Держархів.
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