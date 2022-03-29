Російські війська через провал усіх своїх планів змінюють свою тактику. Зокрема, для перегруповування, окремі підрозділи окупантів виводять з Київської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Генштаб.

Зазначається, що ворог змінює тактику, але не відмовляється від своїх злочинних намірів.

Наразі окупанти відводять свої окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Ворог робить перегрупування сил, зосереджуючи основні потужності на Слобожанському та Донецькому напрямках.