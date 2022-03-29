Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей - Генштаб [ Редагувати ]
Російські війська через провал усіх своїх планів змінюють свою тактику. Зокрема, для перегруповування, окремі підрозділи окупантів виводять з Київської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє Генштаб.
Зазначається, що ворог змінює тактику, але не відмовляється від своїх злочинних намірів.
Наразі окупанти відводять свої окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Ворог робить перегрупування сил, зосереджуючи основні потужності на Слобожанському та Донецькому напрямках.
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