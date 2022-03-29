Під уламками зруйнованої будівлі Миколаївської ОДА знайшли вже 12 загиблих [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні вранці обстріляли будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. В результаті з-під завалів дістали вже 12 загиблих.
Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники цілий день розбирали завали поблизу будівлі. За останніми даними, загинуло вже 12 людей - їхні тіла дістали з-під зруйнованої будівлі.
Також 33 особи отримали поранення. 18 осіб дістали з-під завалів - вони вже отримують необхідну медичну допомогу.
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