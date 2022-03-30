Графік евакуаційних потягів на 30 березня [ Редагувати ]
фото: zhitomir.info
"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху евакуаційних потягів на 30 березня. Зокрема, йдеться про призначені рейси в межах України і за кордон.
Потяги будуть курсувати з Краматорська:
- 13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.
Також будуть запущені такі потяги:
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Призначені й міжнародні евакуаційні рейси
Польща
- 07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
- 08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
- 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 - 814/813 Львів - Хелм
- 18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
- 19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
*квитки у продажу
Словаччина
- 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)
*квитки у продажу
Угорщина
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
*квитки у продажу
Чехія
- 12:00 №911 Мостиська 1 - Богумін
Румунія
- 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія
- 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) – Відень
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