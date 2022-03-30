Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні запасів їжі вистачить на декілька років. Про це він сказав на засіданні Уряду.

Ми сформували стратегічні запаси їжі на декілька років в Україні. Запустили програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах. Держава купує більше 10 таких продуктів і далі роздає людям. Це також і підтримка українського виробника - підтримка нашої харчової промисловості.

Шмигаль повідомив, що посівна розпочалася вже в 11 областях.

Також він розповів, що "держава дала аграріям кошти на закупівлю всього, що треба для цього. Кредити під 0%".