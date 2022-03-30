Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами марафону "Єдині новини" [ Редагувати ]
Десятки людей у студіях, сотні на відеозв'язку. Володимир Зеленський на екрані, спілкується з колективами телеканалів, що цілодобово випускають марафон "Єдині новини". Інформаційний випуск, який транслюють основні мовники з початку російського вторгнення, передаючи по черзі ефір один одному. Зараз марафон "Єдиних новин" - це ніби медійна нервова система країни.
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