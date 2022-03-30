Над Харківщиною збили три ворожі винищувачі - ЗСУ [ Редагувати ]
На Слобожанському напрямку українські армійці збили три російські винищувачі й один безпілотник. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
За даними Генштабу ЗСУ на ранок 30 березня окупанти втратили в Україні 131 гелікоптер і 131 літак.
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