Британія заборонила обслуговувати літаки й судна російських олігархів [ Редагувати ]
Великобританія ухвалила нові законі проти російських олігархів. Заборонила обслуговувати їх ітак й судна.
Заборона стосується усіх олігархів, які потрапили під список санкцій внаслідок вторгнення росії на територію України.
Управління із закордонних справ, справ Співдружності та розвитку відзначило, що нові правила будуть негайно використані проти бізнесменів росії Євгена Швідлера й Олега Тінькова.
Також санкції щодо фінансів, торгівлі або ж морських перевезень були введені й проти "ЛДНР".
"Немає сумнівів, що Путін та його еліта були здивовані силою наших санкцій.Ми продовжуватимемо посилювати тиск доти, доки російські війська перебувають в Україні, націлюючись не лише на бізнес олігархів, а й на їх активи та міжнародний спосіб життя", - заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трус.
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