У Києві з початку війни народилися 987 дітей [ Редагувати ]
Фото: ЕРА
З початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну у Києві на світ з'явилися 987 дітей. Про це повідомляє пресслужба Київської міської міськадміністрації.
Серед новонароджених – 534 хлопчиків і 453 дівчинки, а також 25 двійнят.
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