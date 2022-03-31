Питання українських біженців обговорювали на зустрічі комітету регіонів ЄС [ Редагувати ]
На це засідання в Брюсселі мери європейських міст приїхали зі свідченнями від українців. Адже зараз наші люди є чи не в кожному куточку Євросоюзу. Як вони адаптуються, з якими труднощами та загрозами стикаються і як їм допомогти - головна ціль зустрічі комітету регіонів ЄС. Очільниця польського Гданська розповіла серед іншого про те, як російські шпигуни досі намагаються вплинути на наших громадян.
по темі
За цією схемою, українці зможуть приїжджати в країну до тих британців, які зголосилися надати місце для проживання.
Напередодні Москва заявила - від сьогодні прийматиме оплату за газ лише в рублях.
Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька зібрала оцінки та прогнози західних військових експертів.
Кілька країн вже припинили видавати візи громадянам федерації. Серед них - Чехія, Латвія, Литва, Естонія, Норвегія, Японія.
Активісти зібралися біля будівлі - щоби пом'янути невинних жертв війни Росії проти України. Мовляв, агресія РФ триває з мовчазної згоди угорського уряду та безпосередньо прем'єр-міністра Орбана.