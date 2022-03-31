На це засідання в Брюсселі мери європейських міст приїхали зі свідченнями від українців. Адже зараз наші люди є чи не в кожному куточку Євросоюзу. Як вони адаптуються, з якими труднощами та загрозами стикаються і як їм допомогти - головна ціль зустрічі комітету регіонів ЄС. Очільниця польського Гданська розповіла серед іншого про те, як російські шпигуни досі намагаються вплинути на наших громадян.