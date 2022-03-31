Під посольством Угорщини в Лондоні відбувся протест [ Редагувати ]
Протест під посольством Угорщини в Лондоні. Активісти зібралися біля будівлі - щоби пом'янути невинних жертв війни Росії проти України. Мовляв, агресія РФ триває з мовчазної згоди угорського уряду та безпосередньо прем'єр-міністра Орбана. Продовжить Світлана Чернецька із британської столиці.
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Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька зібрала оцінки та прогнози західних військових експертів.
Напередодні Москва заявила - від сьогодні прийматиме оплату за газ лише в рублях.
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