Помер 33-річний соліст групи The Wanted [ Редагувати ]
30 березня загинув соліст британо-ірландської групи The Wanted. 33-річний Том Паркер боровся з пухлиною головного мозку. Коли у артиста діагностували онкологію, рак вже був неоперабельним.
У нього залишилася дружина і діти.
З важким серцем ми підтверджуємо, що Том пішов з життя сьогодні вранці в оточенні сім'ї. Наші серця розбиті, Том був центром нашого світу, і ми не можемо уявити життя без його заразливої посмішки і енергії. Ми щиро вдячні за вашу любов і підтримку і просимо всіх об'єднатися, щоб світло Тома продовжувало сяяти для його прекрасних дітей. Спасибі всім, хто підтримував його протягом усього шляху, він боровся до кінця. Я завжди буду пишатися тобою..
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