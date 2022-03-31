30 березня загинув соліст британо-ірландської групи The Wanted. 33-річний Том Паркер боровся з пухлиною головного мозку. Коли у артиста діагностували онкологію, рак вже був неоперабельним.

У нього залишилася дружина і діти.

З важким серцем ми підтверджуємо, що Том пішов з життя сьогодні вранці в оточенні сім'ї. Наші серця розбиті, Том був центром нашого світу, і ми не можемо уявити життя без його заразливої посмішки і енергії. Ми щиро вдячні за вашу любов і підтримку і просимо всіх об'єднатися, щоб світло Тома продовжувало сяяти для його прекрасних дітей. Спасибі всім, хто підтримував його протягом усього шляху, він боровся до кінця. Я завжди буду пишатися тобою..