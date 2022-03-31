Західні військові експерти оцінили результати українсько-російських перемовин [ Редагувати ]
Як оцінюють результати мирних перемовин на Заході та що стоїть за заявою РФ про відтягнення сил від Києва. Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька зібрала оцінки та прогнози західних військових експертів.
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За цією схемою, українці зможуть приїжджати в країну до тих британців, які зголосилися надати місце для проживання.
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