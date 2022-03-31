Понад 20 тисяч заявок на спонсорські візи отримав уряд Великої Британії. За цією схемою, українці зможуть приїжджати в країну до тих британців, які зголосилися надати місце для проживання. Уряд обіцяв першочергово розглядати заявки втікачів від війни, втім поки що лише одиниці отримали візи за цією програмою. Чому процес затягується і що відбувається за лаштунками - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.