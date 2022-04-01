"Шахтар" віддав захисника в "Реал" [ Редагувати ]
Донецький "Шахтар" продовжує роздавати своїх легіонерів до інших клубів. Так, бразильський захисник Вінісіус Тобіас вирушив до мадридського "Реалу".
Іспанський гранд орендував 18-річного захисника до кінця сезону-2022/23. При цьому "королівський клуб" зможе викупити гравця після закінчення угоди. Сума не повідомляється, але раніше ЗМІ повідомили, що йдеться про 18 мільйонів євро.
Зазначимо, що Тобіас так і не встиг зіграти за "Шахтар" жодного офіційного матчу.
Футболіст перебрався в Україну лише цієї зими та на його рахунку шість товариських зустрічей у складі "гірників". "Шахтарю" гравець коштував шість мільйонів євро. "гірників". "Шахтарю" гравець коштував шість мільйонів євро.
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