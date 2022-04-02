"Бомбардування мирних міст не припиняться" - військовий експерт [ Редагувати ]
У суботу, 2 квітня, ворог не припинить бомбити мирні українські міста. Про це в інтерв'ю НВ заявив азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде.
У вас (в України – ред.) сьогодні є тільки стінгери та ППО, які за дні війни зазнали втрат, до них можуть бути додані якісь системи залпового вогню, підвезені боєприпаси, але сьогодні небо над Україною не належить ні Україні, ні росії.
На думку Рустамзаде проблема неба над Україною найближчим часом не буде вирішена.
Я вважаю, що небо буде таким тривалий час. Ні російська армія не має можливості завдавати ударів здалеку, не заходячи в зону дії зенітно-ракетних комплексів, ні Україна не має можливості застосовувати важкі системи протиповітряної оборони та стаціонарні зенітно-ракетні системи в зоні бойових дій і в зоні ООС. Не припиняться і бомбардування мирних міст.
Військовий експерт також зазначив, що росія нарощує інтенсивність обстрілів.
Росія неприємно здивувала, у них виявилася величезна кількість крилатих і балістичних ракет і, як ми бачимо тенденцію останніх десяти днів, обстріли з кожним днем збільшуються.
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