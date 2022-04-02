У Білорусі відбувається масові ДТП за участі російської військової техніки (відео) [ Редагувати ]
Впродовж 1-2 квітня в Гомельській області Білорусі сталось як мінімум 6 ДТП за участі російської військової техніки. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Водночас білоруські державні органи влади та служби приховують причетність росіян до скоєння цих ДТП.
1 квітня білоруські державні органи повідомили про ДТП, що трапилася поблизу села Іванівка в Речицькому районі на трасі М10 за участі легкового автомобіля Volkswagen та вантажівки Mercedes-Benz 814. Однак, як свідчать відео очевидців у соцмережах, на місці події були 2 БТР і КамАЗ з маркуванням V.
Колона техніки рашистів стояла на одній зі смуг автотраси з вимкненими фарами та світлом. Водій вантажівки не помітив техніку вночі та розбився.
1 квітня на тій самій трасі в іншому місці трапилось ДТП за участі російської бронетехніки та вантажівки, яка везла продукти.
У Гомелі колона російської військової техніки, що відступала з України, знесла острівець безпеки на перехресті вулиць Ілліча та Жемчужної.
2 квітня в Мозирі КамАЗ російських військ опинився на узбіччі вулиці Рижкова.
Another accident involving occupiers’ vehicles occurred on the M10 Gomel-Mazyr highway.— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022
A van is lying with its roof down, while front part of a blue civilian bus is smashed.
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Біля Борщівки на кордоні Білорусі, Росії та України мікроавтобус зіткнувся з російським військовим фургоном УАЗ.
Під Комарином 2 квітня російський БМД-2 злетів у кювет.
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