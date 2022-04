Впродовж 1-2 квітня в Гомельській області Білорусі сталось як мінімум 6 ДТП за участі російської військової техніки. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Водночас білоруські державні органи влади та служби приховують причетність росіян до скоєння цих ДТП.

1 квітня білоруські державні органи повідомили про ДТП, що трапилася поблизу села Іванівка в Речицькому районі на трасі М10 за участі легкового автомобіля Volkswagen та вантажівки Mercedes-Benz 814. Однак, як свідчать відео очевидців у соцмережах, на місці події були 2 БТР і КамАЗ з маркуванням V.

Колона техніки рашистів стояла на одній зі смуг автотраси з вимкненими фарами та світлом. Водій вантажівки не помітив техніку вночі та розбився.

1 квітня на тій самій трасі в іншому місці трапилось ДТП за участі російської бронетехніки та вантажівки, яка везла продукти.

У Гомелі колона російської військової техніки, що відступала з України, знесла острівець безпеки на перехресті вулиць Ілліча та Жемчужної.

2 квітня в Мозирі КамАЗ російських військ опинився на узбіччі вулиці Рижкова.

Another accident involving occupiers’ vehicles occurred on the M10 Gomel-Mazyr highway.

A van is lying with its roof down, while front part of a blue civilian bus is smashed.

1/3 pic.twitter.com/Qnix7sA9z0