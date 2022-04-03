ЗСУ збили два російських літаки, чотири крилаті ракети, безпілотник і вертоліт [ Редагувати ]
2-го квітня Повітряні Сили ЗС України вразили 8 повітряних цілей:
- 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
- 1 вертоліт;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крилаті ракети.
Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.
За даними Генштабу на ранок 2 квітня окупанти втратили в Україні 134 гелікоптерів і 143 літаки.
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