У Середземному морі припиняють заправляти судна під російським прапором - Reuters [ Редагувати ]
Постачальники суднового палива у Середземному морі масово припиняють обслуговувати судна під російським прапором. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.
У великих європейських портах, зокрема в Іспанії та Мальті, російські кораблі втрачають доступ до пунктів заправки. Це створює логістичні проблеми для російських нафтових танкерів, які прямують з балтійських портів до Азії.
Водночас це викликає побоювання з приводу безпеки, оскільки танкери можуть застрягти в морі з легкозаймистими вантажами.
Мальта заборонила судам під російським прапором заходити до своїх портів.
Представник уряду Гібралтару заявив, що портові власті "відхилятимуть запити на захід усіх суден, які належать або керуються будь-ким, пов'язаним з країною-агресором, відповідно до правил Великої Британії".
Данський постачальник суднового палива та судновласник Monjasa заявив, що з 25 лютого призупинив торгівлю та постачання судам під російським прапором, компаніями, зареєстрованими в росії, а також компаніями та фізичними особами, що мають зв'язки або приналежність до російської власності.
Данський Bunker Holding заявив, що припинив усі постачання в російські порти з початку березня.
Раніше Великобританія оголосила про санкції щодо найбільшої російської судноплавної компанії "Совкомфлот".
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