Постачальники суднового палива у Середземному морі масово припиняють обслуговувати судна під російським прапором. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

У великих європейських портах, зокрема в Іспанії та Мальті, російські кораблі втрачають доступ до пунктів заправки. Це створює логістичні проблеми для російських нафтових танкерів, які прямують з балтійських портів до Азії.

Водночас це викликає побоювання з приводу безпеки, оскільки танкери можуть застрягти в морі з легкозаймистими вантажами.

Мальта заборонила судам під російським прапором заходити до своїх портів.

Представник уряду Гібралтару заявив, що портові власті "відхилятимуть запити на захід усіх суден, які належать або керуються будь-ким, пов'язаним з країною-агресором, відповідно до правил Великої Британії".

Данський постачальник суднового палива та судновласник Monjasa заявив, що з 25 лютого призупинив торгівлю та постачання судам під російським прапором, компаніями, зареєстрованими в росії, а також компаніями та фізичними особами, що мають зв'язки або приналежність до російської власності.

Данський Bunker Holding заявив, що припинив усі постачання в російські порти з початку березня.

Раніше Великобританія оголосила про санкції щодо найбільшої російської судноплавної компанії "Совкомфлот".