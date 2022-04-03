У Каховці мирний мітинг проти окупації розігнали автоматними чергами (відео) [ Редагувати ]
У Каховці на Херсонщині російські загарбники розігнали мирний мітинг на підтримку України пострілами з автоматів. Є затримані та поранені.
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