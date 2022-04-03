Загарбники не залишать столицю України у спокої - експерти [ Редагувати ]
Західні військові експерти намагаються спрогнозувати наступні кроки росії у війні проти України. Вже очевидно, що Київ виявився не по зубах армії загарбників. Але столицю - армія агресора - кажуть західні аналітики в спокої не полишить. Чого чекати? І яких регіонах експерти прогнозують ескалацію? Світлана Чернецька у Лондоні забрала думки.
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Житомирська траса - це один із найнебезпечніших напрямків, де іноді доводиться з'їжджати. І от таким шляхом, пильнувати і за хащами, в яких можуть ховатися ДРГ, і за самою дорогою, тому що вони можуть її замінувати.
КНДР - у переліку країн, що проголосували "проти" у всіх резолюціях Генасамблеї ООН, у яких чи не весь світ засудив і закликав рашистів припинити війну проти України.
За цією схемою, українці зможуть приїжджати в країну до тих британців, які зголосилися надати місце для проживання.
Напередодні Москва заявила - від сьогодні прийматиме оплату за газ лише в рублях.
Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька зібрала оцінки та прогнози західних військових експертів.