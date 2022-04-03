КНДР - у переліку країн, що проголосували "проти" у всіх резолюціях Генасамблеї ООН, у яких чи не весь світ засудив і закликав рашистів припинити війну проти України. Та чому ж Північна Корея - фактично - підтримала росіян в ООН та більше про відносини між КНДР і рф - дивіться в нашому сюжеті.