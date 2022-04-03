Північна Корея: які відносини пов'язують КНДР та росію? [ Редагувати ]
КНДР - у переліку країн, що проголосували "проти" у всіх резолюціях Генасамблеї ООН, у яких чи не весь світ засудив і закликав рашистів припинити війну проти України. Та чому ж Північна Корея - фактично - підтримала росіян в ООН та більше про відносини між КНДР і рф - дивіться в нашому сюжеті.
по темі
Житомирська траса - це один із найнебезпечніших напрямків, де іноді доводиться з'їжджати. І от таким шляхом, пильнувати і за хащами, в яких можуть ховатися ДРГ, і за самою дорогою, тому що вони можуть її замінувати.
Вже очевидно, що Київ виявився не по зубах армії загарбників. Але столицю - армія агресора - кажуть західні аналітики в спокої не полишить.
За цією схемою, українці зможуть приїжджати в країну до тих британців, які зголосилися надати місце для проживання.
Напередодні Москва заявила - від сьогодні прийматиме оплату за газ лише в рублях.
Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька зібрала оцінки та прогнози західних військових експертів.