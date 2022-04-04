Батько російського полковника живе у Миколаєві: назвав війну фашистським наказом путіна [ Редагувати ]
Син жителя Миколаєва Михайля Лимаря є полковником російської армії, заступником командувача 45-ї армії ВПС та ППО Північного флоту збройних сил росії.
78-літній миколаївський пенсіонер Михайло Лимар, який має сина – полковника російської армії, – звернувся до рашистів, які воюють на території України. Про це пише видання novosti-n.org.
Лимар назвав російсько-українську війну виявом фашизму.
"Я звертаюсь до всіх, у першу чергу до військовослужбовців, які знаходяться на території нашої України, які виконують фашистський приказ президента росії, щоб вони думали над тим, що творять", – заявив пенсіонер.
Батько російського офіцера назвав війну, яку в росії вважають"військовою спецоперацією", великим злочином проти людства.
"Слухаючи інформацію з приводу деяких наших населених пунктів, зокрема Маріуполя, на мою думку, навіть німецькі фашисти такого не робили, як вони творять", – упевнений Михайло Лимар.
Син офіцера збройних сил росії заявив, що він вірить у перемогу української армії завдяки тій мужності, з якою українські військові захищають свою землю.
Росіянам же батько полковника збройних сил росії порадив: "Зробіть усе, щоб не гинули військовослужбовці, діти, дружини, матері, батьки – одним словом, люди. Вони ні в чому не винні".
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