росія знову обстріляла Миколаїв касетними снарядами [ Редагувати ]
Сьогодні, 4 квітня Миколаїв знову піддався російській атаці. Окупаційні війська обстріляли місто забороненими касетними снарядами.
Про це повідомляє в Telegram мер Олександр Сєнкевич.
Міський голова закликав жителів триматися далі від вікон. Подробиць поки не озвучив.
"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!" - написав Сєнкевич
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