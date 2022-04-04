У Миколаєві загинули люди

У Миколаєві внаслідок обстрілу касетними снарядами загинуло кілька містян, які стояли на зупинці громадського транспорту та перебували у маршрутці. Про це повідомляє "Новости N".

Снаряди, які окупанти запустили по місту, розірвались поблизу зупинки та на дорозі.

Багато людей, які стояли на зупинці та сиділи в маршрутці отримали осколкові поранення. Кілька людей загинуло на місці.

Нагадаємо, що сьогодні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич попередив жителів, що російські загарбники б'ють по місту касетними снарядами.