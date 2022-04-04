У Миколаєві окупанти обстріляли зупинку: є загиблі та поранені (відео 18+) [ Редагувати ]
У Миколаєві внаслідок обстрілу касетними снарядами загинуло кілька містян, які стояли на зупинці громадського транспорту та перебували у маршрутці. Про це повідомляє "Новости N".
Снаряди, які окупанти запустили по місту, розірвались поблизу зупинки та на дорозі.
Багато людей, які стояли на зупинці та сиділи в маршрутці отримали осколкові поранення. Кілька людей загинуло на місці.
Нагадаємо, що сьогодні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич попередив жителів, що російські загарбники б'ють по місту касетними снарядами.
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