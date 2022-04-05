Українські біженці облаштували табір у мексиканській Тіхуані [ Редагувати ]
Просто біля автомагістралі, на якій і вдень і вночі тиснява, у парку Тіхуани, мексиканського прикордонного містечка, українці розбили свій тимчасовий табір. Є жартівливий вислів, кажуть "сидіти на валізах", так от, для них - це у прямому сенсі слова. Бо речі діти нікуди. Все, що взяли, коли бігли від війни, завжди з собою. Хтось сидить просто неба, хтось - це передусім родини із дітьми - із дахом над головою. Щоправда, дах цей не надійний. Це всього лише намети.
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