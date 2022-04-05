Окупанти планують провокацію у Маріуполі, щоб звинуватити Україну та ЗСУ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Після подій на окупованих територіях на Київщині і оприлюднення злочинів рашистів проти мирного населення, які шокували світ, головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально переключити увагу аудиторії – як міжнародної, так і внутрішньої.

Задля цього росія створює нові фейки, щодо злочинів, які нібито вчиняють українські захисники Маріуполя.

"За наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито "українці використовують мирних мешканців, як живий щит". Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах", - говорять у СБУ.

Зазначається, що таким чином окупанти хочуть зняти з себе відповідальність за ці вбивства.