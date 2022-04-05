Зеленський нагородив синів України Зірками Героїв [ Редагувати ]
У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський нагородив захисників України.
Наші воїни заслуговують на найбільшу вдячність. Нагородив найкращих синів України Зірками Героїв. На жаль, двох із них - посмертно. Пишаємося кожним, хто захищає нашу державу. Завдяки вам ми вистояли та продовжуємо боротися.
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