"Вони будуть звинувачувати всіх, щоб виправдати себе": Зеленський про злочини росії

Президент Володимир Зеленський поділився думками з Радою безпеки ООН щодо спроб росії уникнути відповідальності за воєнні злочини в раніше окупованих регіонах України