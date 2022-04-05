За тиждень біженцям із Бучі Київської області можуть дозволити повертатися до міста. Про це сказав мер міста Анатолій Федорук в ефірі телемарафону.

При цьому він закликав робітників тих сфер, які забезпечують життєдіяльність міста, повертатися вже зараз.

Лікарі, комунальники та ті, хто забезпечував життєдіяльність міста, можуть повертатися. Є порозуміння із збройними силами, щоб давали для них коридор. Сподіваюся, що через тиждень дамо можливість потихеньку повертатися (усім мешканцям – ред.).

Він повідомив, що зараз ведеться активна робота щодо розмінування території міста після загарбників, налагодження всіх комунікацій.

Працюємо над відновленням електро- та газопостачання. На 60% внутрішня електромережа вціліла, і є надія, щойно дадуть магістральне харчування, можемо дати світло для територіальної громади.

При цьому він запевнив власників багатоквартирних будинків, які постраждали від обстрілу, що силові структури надійно оберігають їх від мародерства.

Можу запевнити власників багатоквартирних будинків, що Національна поліція, батальйон територіальної оборони як бучанський, так і територіальний забезпечують постійне патрулювання, щоб запобігти мародерству.

Водночас він висловив упевненість, що ті, хто «пережив окупацію, не дозволять собі ходити по чужих будинках».