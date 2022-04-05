За тиждень біженцям із Бучі можуть дозволити повертатися до міста [ Редагувати ]
За тиждень біженцям із Бучі Київської області можуть дозволити повертатися до міста. Про це сказав мер міста Анатолій Федорук в ефірі телемарафону.
При цьому він закликав робітників тих сфер, які забезпечують життєдіяльність міста, повертатися вже зараз.
Лікарі, комунальники та ті, хто забезпечував життєдіяльність міста, можуть повертатися. Є порозуміння із збройними силами, щоб давали для них коридор. Сподіваюся, що через тиждень дамо можливість потихеньку повертатися (усім мешканцям – ред.).
Він повідомив, що зараз ведеться активна робота щодо розмінування території міста після загарбників, налагодження всіх комунікацій.
Працюємо над відновленням електро- та газопостачання. На 60% внутрішня електромережа вціліла, і є надія, щойно дадуть магістральне харчування, можемо дати світло для територіальної громади.
При цьому він запевнив власників багатоквартирних будинків, які постраждали від обстрілу, що силові структури надійно оберігають їх від мародерства.
Можу запевнити власників багатоквартирних будинків, що Національна поліція, батальйон територіальної оборони як бучанський, так і територіальний забезпечують постійне патрулювання, щоб запобігти мародерству.
Водночас він висловив упевненість, що ті, хто «пережив окупацію, не дозволять собі ходити по чужих будинках».
по темі
Засідання Ради безпеки ООН за запитом України через різанину, яку влаштувала російська армія в Бучі на Київщині, призначено на вівторок, 5 квітня, у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку. Початок - о 17:00 за київським часом
Європейський Союз звинуватив російську владу у скоєнні звірств на вже звільнених територіях у Київській області
Міноборони росії не визнає звірств своїх військових у Бучі Київської області
Українські захисники звільнили від російських окупантів всю Київську область. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
У кількох громадах Броварського району Київської області запроваджують тривалу комендантську годину