Окупаційна влада Криму позбавить всіх звань і нагород Усика та Кравчука [ Редагувати ]
Так званий "глава" окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов оголосив про початок процедури позбавлення нагород і звань українських діячів, які "заплямували себе антиросійською діяльністю". Відеозвернення Аксьонова опублікував пропагандистський ресурс "Кримінформ".
Прийняли рішення позбавити всіх звань і регалій, орденів, звань почесних громадян міст та районів усіх діячів України, які заплямували себе в частині проведення спеціальної військової операції стосовно росії, російських, російськомовних громадян України.
Серед них український боксер Олександр Усик, який є почесним громадянином Сімферополя.
Наразі буде доручення голові адміністрації Сімферополя позбавити його цього статусу. Упевнений, що всі без винятку підтримають.
Аксьонов також наказав позбавити нагород і звань першого президента України Леоніда Кравчука й екс-прем'єр-міністра Криму Сергія Куніцина.
по темі
Дом чемпиона мира по боксу украинского боксера Александра Усика в Ворзеле под Киевом захватили российские оккупанты. Об этом в Instagram сообщила жена спортсмена Катерина Усик
Голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який входить до групи українських переговорників, в ефірі національного телемарафону повідомив про хід переговорів з росіянами про припинення вогню
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина опублікувала фото їхнього будинку у Ворзелі
У Харкові внаслідок ворожого обстрілу загинув батько українського бадмінтоніста Артема Почтарьова, який брав участь в Олімпійських іграх у Токіо
Українська делегація пропонує росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років
Один з приватних будинків у Дарницькому районі Києва, в який в ніч на 28 березня потрапили уламки російської ракети, збитої українською ППО, належить колишньому прем’єр-міністру України Вітольду Фокіну. Цю інформацію сам Фокін підтвердив в коментарі "Радіо Свобода"