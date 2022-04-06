"Настане час, і буде відновлена вся лінія державного кордону України" - Зеленський [ Редагувати ]
В середу, 6 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що настане час, і буде відновлена вся лінія державного кордону України.
І щоб це сталося швидше, ми всі маємо бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу й відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покаране.
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