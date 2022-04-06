Війна в Україні: проект "Поезія Вільних" перетнув цифру в 10 тисяч заявок віршів [ Редагувати ]
Проект від Міністерства культури та інформаційної політики, Держмистецтв та волонтерів "Поезія Вільних" вже перетнув цифру в 10 тисяч заявок віршів. Цю величезну кількість творів написали українські та іноземні поети з початку війни в Україні.
Не дивлячись на жахи війни, 80% із написаного - оптимістичні вірші, з вірою в перемогу нашої держави. А те, що пишуть поети - часто відображає думку суспільства. Так історично склалось.
10 тисяч віршів - це 7 270 151 символ, або приблизно 1 320 000 слів. Над модеруванням, редагуванням та корекцією цієї вражаючої кількості творів щоденно працюють 27 волонтерів. До речі, вірші надсилали вже 7 різними мовами, а отже проект можна сміливо називати міжнародним.
Із найкращих творів сформують збірку, яка вийде друком за підтримки нашого міністерства.
- Якщо у вас зараз є потреба поділитись емоціями, то поезія може стати одним із найкращих способів для цього.
- Долучайтеся і ви: https://warpoetry.mkip.gov.ua
по темі
Чехія визнала Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу
В середу, 6 квітня, російські окупанти обстріляли місто Сєвєродонецьк у Луганській області
В середу, 6 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що настане час, і буде відновлена вся лінія державного кордону України
Фрегатом "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту росії, з яким запускаються ракети по українським регіонам та містам, командує Григорій Брєєв
Відомий сервіс бронювання житла Airbnb опублікував оголошення російською мовою