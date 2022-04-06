Проект від Міністерства культури та інформаційної політики, Держмистецтв та волонтерів "Поезія Вільних" вже перетнув цифру в 10 тисяч заявок віршів. Цю величезну кількість творів написали українські та іноземні поети з початку війни в Україні.

Не дивлячись на жахи війни, 80% із написаного - оптимістичні вірші, з вірою в перемогу нашої держави. А те, що пишуть поети - часто відображає думку суспільства. Так історично склалось.

10 тисяч віршів - це 7 270 151 символ, або приблизно 1 320 000 слів. Над модеруванням, редагуванням та корекцією цієї вражаючої кількості творів щоденно працюють 27 волонтерів. До речі, вірші надсилали вже 7 різними мовами, а отже проект можна сміливо називати міжнародним.

Із найкращих творів сформують збірку, яка вийде друком за підтримки нашого міністерства.