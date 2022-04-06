В росії заявили про те, що вступ Фінляндії до НАТО зробить її мішенню для рф [ Редагувати ]
Можливий вступ Фінляндію до НАТО зробить її мішенню для російських заходів у відповідь. Таку заяву зробив перший заступник голови міжнародного комітету ради федерації рф Володимир Джабаров.
Він прокоментував новини про те, що Північноатлантичний альянс був би готовий прийняти Фінляндію за прискореною процедурою:
Вступ Фінляндії до НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь.
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