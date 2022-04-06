Біосферний заповідник "Асканія-Нова" просить підтримки [ Редагувати ]
Біосферний заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині, що нині знаходиться на тимчасово захопленій російськими загарбниками території, просить фінансової допомоги.
Про це Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна повідомляє у Фейсбуці.
"Єдиним способом на сьогодні підтримати заповідник є грошовий переказ", - йдеться у повідомленні.
"Життя триває і на окупованих територіях! Природа живе, і ми разом з нею", - наголосили в "Асканії Новій".
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