Біосферний заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині, що нині знаходиться на тимчасово захопленій російськими загарбниками території, просить фінансової допомоги.

Про це Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна повідомляє у Фейсбуці.

"Єдиним способом на сьогодні підтримати заповідник є грошовий переказ", - йдеться у повідомленні.

"Життя триває і на окупованих територіях! Природа живе, і ми разом з нею", - наголосили в "Асканії Новій".