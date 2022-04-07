Мер Каховка (Херсонська область) Віталій Немерець був змушений покинути місто. Про це повідомляє Каховська територіальна громада.

За його словами, причиною цього стали погрози окупантів та загроза його життю.

Міський голова разом з сім'єю виїхав на підконтрольну Збройним Силам України територію. Він заявив, що йому загрожувала реальна небезпека, оскільки він не захотів співпрацювати з російськими окупантами.

Через те, що я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї сім'ї та мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я прийняв рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію.

Немерець додав, що продовжить і далі виконувати свої обов'язки.