У Запорізькій області заборонили відвідувати ліси [ Редагувати ]
У Запорізькій області заборонили відвідувати ліси. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС.
Про це повідомляє прес-центр Запорізької ОДА.
"Відповідно до рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, вводиться обмеження щодо відвідування населенням лісів, лісових масивів, лісопаркових зон, лісосмуг, зокрема зон відпочинку на їх території, парків (гідро-, луго-, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків-пам’ятків, садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних та інших), рекреаційних зон, садів, скверів, прибережних зон водоймищ, крім випадків службової необхідності", - йдеться в повідомленні.
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