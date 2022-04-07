Сьогодні, у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, віруючі Української Православної Церкви молилися за богослужінням у Києво-Печерській лаврі. Як повідомляє Центр інформації УПЦ, з посиланням на news.church.ua,

Божественну літургію у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського очолив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

У проповіді після читання Євангелія Блаженніший розповів про Благовіщення та його значення для спасіння людства.

Були піднесені прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на український народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним.

В особливій молитві, яка підноситься зараз у храмах УПЦ, Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

"Молитвами Преблагословенної Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, Яка стала Матір’ю невмістимого Бога, хай Господь благословить вас і ваших рідних, подасть мир у сердця наші і на нашу Українську землю, подасть все необхідне для земного життя і для спасіння у вічності", – побажав Митрополит Онуфрій.