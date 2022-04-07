У важкі часи війни варто посилити молитву за мир в Україні. Як повідомляє Центр інформації УПЦ, з посиланням на rivne.church.ua, про це сказала настоятелька Городоцького Свято-Миколаївського жіночого монастиря ігуменя Михаїла (Заєць).

"Молитися просто необхідно. Треба йти у храм, сповідатися та причащатися Святих Христових Тайн, бо ми живемо в страшні часи, збуваються апокаліптичні пророцтва. Кожен день може стати останнім, я не нагнітаю, це показують наші воєнні реалії. Хіба люди у Бучі, Харкові, Маріуполі думали про смерть? Тому тренуймо своє серце молитвою, хай воно не черствіє в цей тяжкий і страшний час. Потрібно молитись правильними молитвами, написаними святими отцями спеціально для нас на всі випадки життя і своїми словами звертатися до Бога", - порадила матінка Михаїла.

Ігуменя розповіла, як Городоцька обитель живе під час воєнних дій та допомагає усім, хто цього потребує.

"З перших днів війни монастир, всі наші скити і подвор’я відкрили свої двері для біженців. Ми приймаємо, годуємо, одягаємо. Ми невпинно молимось за українських воїнів, адже на війні багато прихожан наших храмів, але ми молимось не лише за них, а й за всіх, хто захищає українську землю. Щоп’ятниці сестри вирішили посилювати свої молитви, вони не виходять з храму і вподовж усього дня усердно моляться та тримають суворий піст. Навколо такої молитви об’єдналось вже чимало і мирян…Байдужим ніхто не може бути в цей час. Наш монастир, наші сестри завжди з людьми", - поділилась матушка.

Коментуючи докори на адресу віруючих Української Православної Церкви у недостатній патріотичності, ігуменя Михаїла зазначила, що ці звинувачення від диявола, який хоче посварити українців.

"Я люблю свою українську землю і свій народ. Не треба сьогодні ділити і стравлювати, це все від лукавого, він не спить і нас хоче затягти у свої тенета, розсварюючи та нагнітаючи. А ми повинні йому противитись. Обмовляючи церкву і її людей, насправді, ніхто нічого не досягає, а лише втрачає. Як казав Іоан Златоуст: "Немає нічого сильнішого за Церкву Христову. Хто з нею захоче боротися, той точно втратить свої сили: це все одно, що ополчитись війною проти неба", або "Коли ти воюєш з людиною, ти можеш перемогти чи бути переможеним, а Церкву ніяка сила перемогти не може. Церква – Божа, а Бог сильніший за всіх", - підкреслила настоятелька Городоцького монастиря.