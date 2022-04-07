"Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні" - Єрмак [ Редагувати ]
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вслід за Дмитром Кулебою заявив про наближення ключової "битви за Донбас", який визначить подальший хід війни з Росією.
Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні. Ми вже вистояли в битві за Київ, за Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв і в багатьох інших. Армія тримає Маріуполь. Але подальший хід війни з росією визначить саме битва за Донбас.
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