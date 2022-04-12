Японія ввела нові санкції проти 398 осіб і 28 організацій з росії [ Редагувати ]
Японія прийняла рішення заморозити активи найбільших банків росії - "Сбербанку" і "Альфа-Банку". Крім того, санкції ввели проти 398 осіб і 28 компаній з росії. Про це повідомляє МЗС Японії.
Під санкції потрапили депутати держдуми, головком ВМФ рф Микола Євменов, главком сухопутних військ Олег Салюков, командувач ВПС рф Сергій Дронов, головнокомандувач ВКС рф Сергій Суровікін, АТ НВК "Техмаш", МКБ "Вимпел".
Крім того, уряд Японії затвердив заборону на нові інвестиції в росію. Так, з 12 травня нові інвестиції з Японії в росію можна буде здійснювати тільки з особливих дозволів.
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