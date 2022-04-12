Вирішальна битва за Україну. Так західні експерти оцінюють розгортання подій на сході. І прогнозують, що наступні кілька тижнів - стануть ключовими у цій війні. До чого готується військо окупантів? І чому для Москви це останній шанс досягти бодай якихось перемог в Україні - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Вся увага тепер зосереджується на сході та півдні України. Москва обіцяє повністю звільнити Донбас. У перекладі з пропагандистської це означає, розширити межі так званих ДНР та ЛНР. Тобто загарбати усю Донецьку та Луганську області цілком.

За даними розвідки, окупанти вже закінчують підготовку до масованого прориву лінії оборони в зоні ООС. Це буде зіткнення небачене з часів Другої світової, прогнозують аналітики. Із залученням - з обидвох боків - тисяч танків, літаків, бронемашин та артилерії. Саме тому усім місцевим радять терміново покинути територію. Для рф цей наступ стане отим "або пан, або пропав", пояснили мені військові експерти. Москва збирає усі можливі сили для вирішального удару. Бо іншої спроби вже не буде - просто нікому буде боротися.

Джастін Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень:

Ті підрозділи, які найбільше постраждали на півночі та північному сході зараз терміново перекидають на Донбас. На цей крок не йшла б та сила, яка має багато резервів. Зазвичай ніхто не відправляє назад в бій ті підрозділи, які понесли значних втрат, які мають жахливу мотивацію, не лише через втрати, які пережили, але й через жахіття, яких вони накоїли, а ще через сам факт відступу через поразку. Перекидання цих підрозділів доводить, що Росія наближається до межі того, що вона може досягти наявними силами без повної мобілізації.

Що ж стосується тактики й виконання завдань, то бої на сході значно відрізнятимуться від боїв під Києвом. Велика відкрита місцевість без значних лісів - створить додаткові проблеми для наступу росіян. Натомість сприятиме українським захисникам. У наших хлопців за плечима роки підготовки лінії оборони - численні окопи та фортифіковані міста і села. Не кажучи про те, що більша частина військ - має чималий досвід боротьби у цьому краю, бо воює з 2014 року. Москва не може цього не розуміти, тому покладатиметься насамперед на артилерію, тобто важке озброєння, яке досягає цілей набагато дальших, ніж стрілецька зброя. Намагатиметься зруйнувати потужну українську оборону з повітря, зокрема, бомбитиме з градів, щоби потім піхота просувалася по землі без значних втрат. Головна мета окупантів - захопити в кільце наших вояків і відрізати їм шляхи постачання та відступу.

Джастін Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень:

Росіяни цього разу воюватимуть трохи за чіткішим планом, бо не розпорошуватимуться на багато напрямків, матимуть сконцентрованішу вогневу силу, маневруватимуть краще і тепер вони отримали більш зрозумілу командну лінію. Тож якщо Україна не зможе втримати напір, її втрати будуть великі й ми побачимо нову лінію оборони вздовж Донбасу, яка означатиме затягнення конфлікту на тривалий час. Все вирішиться у наступні кілька тижнів.

Наскільки успішною буде оборона наших ЗСУ - не в останню чергу залежить від допомоги наших західних партнерів. Бо зброї треба багато, так само як і амуніції. А ще від того, кажуть аналітики, чи зможуть наші захисники взяти на озброєння тих понад тисячі одиниць техніки, яку захопили в окупантів. Бо на відміну від новітніх західних машин, керування та обслуговування трофеїв не потребуватиме додаткових знань. В будь-якому випадку, Захід прогнозує криваві та виснажливі бої. Але якщо Україні вдасться вистояти в цьому вирішальному протистоянні, є шанс досягти перемир'я на наших умовах.