Пане канцлере, коли в Київ? Олафа Шольца дедалі гучніше критикують за те, що він не їде з візитом до України. Чому Шольц не поспішає пакувати валізу? І кому ще з німецьких політиків дісталося на горіхи через напад Росії на Україну - Тетяна Логунова розкаже.

Британський прем'єр Борис Джонсон, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, австрійський канцлер Карл Нехаммер. Попри війну - європейські лідери - доволі часті гості в Києві. Вони прилітають, щоб публічно підтримати Україну і віч-на-віч переговорити з президентом Зеленським. До Києва - неодноразово - запрошували й німецького канцлера Олафа Шольца. Але той чомусь не іде. Хоча про Україну згадує у кожному своєму виступі.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми підтримуємо Україну. Ми завжди це робили, в тому числі й фінансово. Німеччина була однією з тих країн, що найбільше фінансово підтримували Київ з 2014 року. Зараз ми допомагаємо Україні захищатися. І тому я кажу: це правильно, що ми надали України оборонну зброю. Ми зробили це і будемо робити й надалі.

Підтримка з безпечного Берліна чи Любека - це добре. Коли чекати на візит до Києва? Та які запитання канцлеру все частіше задають німецькі політологи, журналісти та навіть закордонні лідери. Відвідати Україну і на власні очі побачити смерть і страждання, що принесла із собою Росія, Шольца закликав прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Утім, канцлер поки не поспішає пакувати валізи. За однієї із версій, щоб зайвий раз не дражнити росію та путіна. Шольца вже не раз напряму питали - так поїдете чи ні? Відповідав він завжди приблизно так.

Про наші подорожі ми завжди розповідаємо, коли вирушаємо в дорогу.

Шольц - не єдиний політик, якого критикують через Україну. Під шквал нищівної критики потрапив колишній міністр закордонних справ, а нині президент країни Франк-Вальтер Штайнмайєр - за надто беззубу позицію щодо Росії. І навіть колишня канцлерка Ангела Меркель, яку нещодавно з почестями проводжали на політичну пенсію. Меркель, яка 16 років керувала країною, звинувачують у тому, що вона тільки підсилила енергетичну залежність Німеччини від росії й заблокувала вступ України в НАТО на саміті в Бухаресті. І не виключено, що через напад Росії на Україну, роль Ангели Меркель в європейській історії буде переглянута й оцінена заново.