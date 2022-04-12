І якби путін не хизувався своїм космодромом, створюючи медійну картинку - ситуація з космічною галуззю росії - плачевна. Бо західні санкції - поховали перспективи. Гордість через досягнення у цій сфері - завжди була однією зі "скрєп", про які кремлівський режим розповідав своєму народу.

Та чи мали вони насправді, чим пишатися? І що втрачає Росія через ізоляцію? Ольга Жидецька поцікавилася цими питаннями.

Но что-то кажется идет не так. Что-то не так. Кажется это будет катастрофа.

Приблизно цими словами можна схарактеризувати російські космічні перспективи. Санкції б'ють і по цій високотехнологічній галузі. Імперські амбіції росії ставлять хрест на інвестиціях і міжнародній співпраці. Штати й Тайвань обмежують експорт космічного обладнання. Спільні програми терміново переглядає Європейська космічна агенція.

Йозеф Ашбахер, голова Європейської космічної агенції:

Нині Європейська космічна агенція ухвалює багато складних рішень з огляду на санкції, запроваджені урядами наших держав-членів.

Від перших днів війни один за одним згортають різноманітні міжнародні проєкти. Якісь закривають європейці, з якихось - росіяни виходять самі. Зокрема, і через брак грошей. Це і комерційні запуски з гвіанського космодрому. А саме доправлення космічних вантажів - приносило найбільший дохід у цій сфері. Призупиняється співпраця з NASA щодо розробки автоматичної міжпланетної станції "Венера-Д". Та багато іншого.

Віталій Єгоров, популяризатор космонавтики в росії:

Я написал, попытался собрать в своем блоге космические потери, котрые произошли за последние три дня, и написал, что последнее, что держится - это "Экзомарс" и Международная космическая станция. Через день пала крепость "Экзомарса".

Одне з небагатьох місць у всесвіті, де з Росією вимушено продовжують співпрацю - це МКС. Це зумовлено особливостями її будови та управління.

Віталій Єгоров, популяризатор космонавтики в росії:

В Международной космической станции, там обе стороны зависят друг от друга. Она сознательно строилась так, чтобы нельзя было просто закрыть люк и сказать, все мы больше не дружим, мы полетели отдельно.

Та й тут захід шукає альтернативи. У NASA вже заявили, що розглядають можливі варіанти навігації станції без допомоги Росії. На це голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін відреагував у притаманній російській верхівці манері шантажу та погроз.

Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы?

Дмитро Рогозін, голова "Роскосмосу":

Водночас експерти схильні вважати такі заяви - блефом. А ще кажуть: усі вихваляння космічними досягненнями росіян не більше, ніж міф. Як і у випадку з армією.

Наталія Боротканич координаторка космічних програм групи проєктів Noosphere:

Про велику космічну державу це насправді такий самий міф, як і більшість того нарративу, який розповсюджує Російська Федерація. Так, вони дійсно мають космічні технології, вони намагаються бути присутніми в космосі. Але в більшості все це базується на ще радянських застарілих технологіях, які потребують оновлення. Якихось нових проєктів, проривних ідей, ну абсолютно не видно в Росії.

Що втрачає Росія без космосу? Можливість підживлювати цей міф. А ще змогу заробляти гроші.

Наталія Боротканич координаторка космічних програм групи проєктів Nooshere:

Було підраховано, що кожен долар вкладений в освоєння космосу може приносити зиск у вигляді вже восьми доларів.

Натомість Україна - попри війну та значні руйнування, зокрема авіазаводів, - космічних перспектив не розгубила. Нині наша держава подала заявку на вступ до другої за потужністю у світі - Європейської космічної агенції. І всі його члени цю ідею схвалили.

Наталія Боротканич координаторка космічних програм групи проєктів Nooshere:

Перспективи української космічної галузі у співпраці в європейській космічній родині є. Тим більше, що Україні є, що привнести у Європейську космічну програму. Тому що Україна є досвідченим гравцем у космосі.

Успіх та перспективи розвитку космічної галузі - в міжнародній кооперації. І Україна, яка шукає нових партнерів - на правильному шляху. А от Росія - ізолювала себе навіть у міжзоряному просторі. При цьому нішу, що вивільнилася, можуть швидко зайняти конкуренти.