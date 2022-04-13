Південна Корея цього місяця планує надати Україні додаткову нелетальну допомогу на суму 2 млрд вон ($1,6 млн). Про це повідомляє агенція "Ренхап" з посиланням на джерела.

Наступного тижня Сеул має намір відправити до Києва бронежилети, шоломи, медикаменти та готові до вживання продукти харчування. Південна Корея планує надсилати чергову партію допомоги цивільними рейсами поетапно до кінця квітня.

У березні Південна Корея надала Україні нелетальну військову допомогу. Вона включала каски, ковдри й аптечки, вартість допомоги оцінювалася в $804,1 тис.

Незважаючи на прохання української влади надати Києву збройову підтримку, Сеул відмовив. Міністр національної оборони Південної Кореї Со Ук під час телефонної розмови з українським колегою Олексієм Резніковим виступив проти постачання будь-якої летальної зброї Україні.

Нагадаємо, що Південна Корея також приєдналася до санкцій проти росії, зокрема, припинила всі трансакції з Центробанком РФ, а також запровадила обмеження проти РФПІ, ФНБ та банку "Росія".