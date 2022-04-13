Британія ввела санкції проти Медведчука [ Редагувати ]
У середу, 13 квітня, Великобританія ввела санкції проти народного депутата України Віктора Медведчука. Тепер всі його активи на території Сполученого Королівства заморожені. Про це повідомляє уряд Британії.
Санкції проти Медведчука були введені в рамках нового пакету обмежувальних заходів проти росії.
У Британії його дії вважаю дестабілізуючими, підриваючими або загрозливими територіальній цілісності, суверенітету або Незалежності України.
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