У президента України Володимира Зеленського відреагували на погрози заступника голови радбезу росії Дмитра Медведєва у зв'язку із затриманням депутата Віктора Медведчука. На Банковій вважають, що росія реанімує "політичних мерців".

Про це повідомляється в Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, Медведєв був президентом і прем'єр-міністром росії протягом 14 років, але зараз для нього єдиний спосіб нагадати про себе - сказати щось "схоже на сентенції про бідного Медведчука".

Подоляк також зазначив, що Медведєв не має ніякого впливу в росії.

У світі ж до Медведєва взагалі ставляться як до порожнього місця. Дивно, що останнім часом росія постійно вдається до реанімації "політичних мерців.

Нагадаємо, Медведєв заявив, тим, хто "хоче вибити свідчення" з Медведчука варто озиратися по сторонах і міцно замикати двері, щоб самим не опинитися в списках на обмін полоненими.

Напередодні президент Володимир Зеленський допустив обмін затриманого Медведчука на українських полонених.