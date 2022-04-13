Росія реанімує "політичних мерців": у Зеленського відповіли на погрози Медведєва [ Редагувати ]
У президента України Володимира Зеленського відреагували на погрози заступника голови радбезу росії Дмитра Медведєва у зв'язку із затриманням депутата Віктора Медведчука. На Банковій вважають, що росія реанімує "політичних мерців".
Про це повідомляється в Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
За його словами, Медведєв був президентом і прем'єр-міністром росії протягом 14 років, але зараз для нього єдиний спосіб нагадати про себе - сказати щось "схоже на сентенції про бідного Медведчука".
Подоляк також зазначив, що Медведєв не має ніякого впливу в росії.
У світі ж до Медведєва взагалі ставляться як до порожнього місця. Дивно, що останнім часом росія постійно вдається до реанімації "політичних мерців.
Нагадаємо, Медведєв заявив, тим, хто "хоче вибити свідчення" з Медведчука варто озиратися по сторонах і міцно замикати двері, щоб самим не опинитися в списках на обмін полоненими.
Напередодні президент Володимир Зеленський допустив обмін затриманого Медведчука на українських полонених.
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